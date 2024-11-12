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08:02, 12 ноября 2024Бывший СССР

Российские военные отразили попытку ВСУ форсировать реку Оскол

Марочко: ВС России не дали ВСУ форсировать реку Оскол на купянском направлении
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Андрей Марочко

Андрей Марочко. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) сорвали попытку украинских военных форсировать реку Оскол на купянском участке фронта. Его слова приводит РИА Новости.

Марочко сообщил, что российские разведорганы обнаружили замаскированное место сосредоточения украинской инженерной техники. Подобное вооружение используется для форсирования водных преград.

«За данным участком был установлен усиленный контроль и в момент выдвижения вооруженных формирований Украины к реке Оскол был нанесен артиллерийский удар», — отметил он.

ЖЗЛ
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