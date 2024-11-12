Французский журналист назвал теннисиста Медведева избалованным ребенком

Журналист Мюллер: Медведев вел себя как избалованный ребенок на Итоговом турнире

Французский журналист Жан Мюллер назвал российского теннисиста Даниила Медведева избалованным ребенком за поведение в матче против американца Тейлора Фрица на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом пишет издание We love tennis.

«Понятно, что Медведев устал от слишком долгого сезона и был разочарован тремя двойными ошибками подряд, отдав Фрицу первый сет. Но это не оправдывает поведение избалованного ребенка», — заявил Мюллер.

По ходу первого матча группового этапа Итогового турнира ATP против американца Фрица Медведев сломал одну ракетку, другой ударил по микрофону на корте, а затем держал ее на приеме рукояткой вперед. Встречу россиянин проиграл в двух сетах — 4:6, 3:6. 12 ноября Медведев проведет вторую встречу в группе против австралийца Алекса Де Минаура.

Ранее Фриц назвал поведение Медведева смешным. «Если честно, думаю, он очень смешной. Даже когда он не играет против меня, он всегда меня веселит. Я больше смеялся в перерывах, когда он подбрасывал ракетку», — заявил американец.