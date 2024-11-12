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08:53, 12 ноября 2024Мир

Глава МИД Франции призвал отказаться от предрассудков о позиции Трампа по Украине

Барро: не стоит делать поспешных выводов о позиции Трампа по Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Киеву и его союзникам не стоит делать поспешных выводов о позиции избранного президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, его слова приводит Politico.

«Перед лицом спекуляций о том, какой будет позиция новой американской администрации, я прежде всего считаю, что мы не должны принимать решения заранее», — отметил он, выступая на Парижском форуме мира.

Барро подчеркнул, что пока неизвестно, какой в действительности будет политика Трампа по украинскому конфликту.

Ранее бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что избранный президент США хочет первым делом положить конец конфликту на Украине. По словам Болтона, вероятные условия урегулирования украинского кризиса могут включать территориальные уступки и отказ Киева от членства в НАТО.

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