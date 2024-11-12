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18:19, 12 ноября 2024Культура

Известная американская рок-группа передумала судиться с Трампом

The White Stripes отозвали иск против Трампа из-за песни Seven Nation Army
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Экс-участники американской рок-группы The White Stripes Джек и Мэг Уайт отозвали свой иск против избранного президента США Дональда Трампа из-за нарушения авторских прав на их песню 2003 года Seven Nation Army. Об этом пишет USA Today.

«Джек и Мэг Уайт, которые распустили группу в 2011 году, добровольно отозвали иск по нарушению авторских прав. Причина не была указана», — говорится в публикации.

В начале сентября The White Stripes подали в суд на Трампа за использование песни Seven Nation Army. Экс-участники коллектива обвинили политика и его предвыборную кампанию в присвоении и нарушении авторских прав на песню.

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