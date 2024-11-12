Киев самостоятельно проведет исследования для эксгумации жертв Волынской резни

Украина проведет исследования для эксгумации жертв Волынской резни в 2025 году

Власти Украины планируют самостоятельно провести исследования для эксгумации останков жертв Волынской резни в 2025 году. Об этом в комментарии изданию «Новости Live» заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович. По его словам, «решение уже принято».

«Нужно провести исследование, установить место захоронения или гибели людей и исследовать, кто, при каких обстоятельствах, и дальше эксгумировать, если есть вопросы», — указал Дробович.

Он добавил, что в случае, если правительство выделит необходимое финансирование, работы будут проведены «по большинству запросов» польской стороны.

Ранее вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков Конфедерация Кшиштоф Босак заявил, что Варшава должна шантажировать Киев военной помощью в связи с вопросом об эксгумации жертв Волынской резни.