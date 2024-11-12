Почти сотня домов в российском городе оказалась под угрозой обрушения

В Краснодаре угроза обрушения выявлена в 87 многоквартирных домах

Почти сотня многоквартирных домов в Краснодаре оказалась на грани обрушения. Такую угрозу выявили в 87 городских зданиях, пишет издание «Акценты».

Соответствующее заявление в ходе совещания в гордуме сделал исполняющий обязанности главы департамента архитектуры и градостроительства администрации города. По его сведениям, лишь два дома из 87 аварийных расселены. В десяти из них к расселению только приступили. Еще один дом стал камнем преткновения между экспертами и судом. В планах провести экспертизу еще 74 ветхих домов — при этом 31 строению уже диагностировали «максимальную вероятность» обрушения.

Нередко признанию дома аварийным препятствуют и сами собственники. Дело в том, что компенсации, выплачиваемой жильцам при сносе или реконструкции здания, как правило, уже не хватает на комфортное жилье в городе. С учетом будущих трат на ремонт и меблировку расходы становятся для горожан неподъемными.

Ранее сообщалось о разваливающемся на глазах доме в Ханты-Мансийске. Соседние постройки 90-х годов уже снесли, при этом здание 1971 года постройки отказываются признавать аварийным. Дом сплошь покрыт огромными трещинами, стены в нем трещат, полы в квартирах проваливаются, а потолки провисают.