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07:46, 12 ноября 2024Экономика

Крупнейший в России производитель молока предупредил о повышении цен

«Ведомости»: производитель молока «Вимм-билль-данн» повысит цены в РФ на 3,4 %
Вячеслав Агапов

Фото: Debby Hudson / Unsplash

Крупнейший в России производитель питьевого молока «Вимм-билль-данн» предупредил розничные сети о повышении цен. С 1 ноября стоимость продукции увеличатся на 3,4 процента, со ссылкой на письмо ретейлерам сообщает газета «Ведомости».

Принадлежащая американской PepsiCo компания объяснила рост цен ускоряющейся инфляцией «под влиянием внешних факторов»: рекордного уровня оптовых цен и повышенного спроса на сырье для производства масла.

По словам гендиректора Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артема Белова, цены растут из-за увеличения себестоимости — с начала 2024-го она выросла на 10, а за два года — более чем на 24 процента. На себестоимость влияют повышение затрат на зарплаты, корма, энергоресурсы, обслуживание оборудования и прочие расходы. Также важным фактором стал рост ключевой ставки ЦБ и подорожание кредитов. При этом спрос на молочную продукцию опережает темпы роста ее производства в последние два года. Потребление молока в РФ в 2024-м вырастет примерно на пять процентов, а объемы его производства — только на два процента.

Сдерживанию роста цен может помешать увеличение производства сырого молока и молочной продукции в России. В прошлом году в России произвели 33,8 миллиона тонн сырого молока (плюс три процента год к году). С января по сентябрь 2024-го показатель вырос еще на 0,7 процента.

Как заявил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, отпускные цены на питьевое молоко в дальнейшем будут зависеть в первую очередь от динамики цен на сырье. С января по октябрь закупочные цены на молоко выросли на 15 процентов, добавил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

По данным Росстата, молоко за неделю подорожало на 0,9 процента, сметана — на 1 процент, а сливочное масло прибавило в цене 1,4 процента (с начала года — 27,47 процента).

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