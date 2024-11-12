Марш националистов в Польше сняли на видео

CBC News опубликовал кадры марша националистов на Дне независимости Польши

11 ноября в Польше прошел День независимости, который сопровождался многотысячным националистическим маршем в столице республики. Телеканал CBC News опубликовал кадры шествия на центральным улицам Варшавы.

По оценкам городских властей, в марше приняли участие около 90 тысяч человек, а по информации организаторов количество доходило до 250 тысяч. Участники мероприятия несли красно-белые польские флаги, скандировали националистические лозунги или несли плакаты с надписями «Остановите массовую миграцию!».