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09:31, 12 ноября 2024Мир

Марш националистов в Польше сняли на видео

CBC News опубликовал кадры марша националистов на Дне независимости Польши
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

11 ноября в Польше прошел День независимости, который сопровождался многотысячным националистическим маршем в столице республики. Телеканал CBC News опубликовал кадры шествия на центральным улицам Варшавы.

По оценкам городских властей, в марше приняли участие около 90 тысяч человек, а по информации организаторов количество доходило до 250 тысяч. Участники мероприятия несли красно-белые польские флаги, скандировали националистические лозунги или несли плакаты с надписями «Остановите массовую миграцию!».

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