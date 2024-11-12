Медведев ответил на предложенный кандидатом в канцлеры ФРГ ультиматум России

Медведев пригрозил ФРГ переходом конфликта на Украине в самую опасную стадию

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил ФРГ переходом конфликта на Украине в «самую опасную стадию». Об этом он написал в Telegram.

Так политик отреагировал на слова кандидата в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, выразившего готовность поставить ультиматум Москве. В случае отказа России выполнить выставленные в случае его избрания требования политик пообещал поставить Киеву крылатые ракеты Taurus.

Медведев выразил уверенность, что подобные заявления «носят предвыборный характер». Вместе с тем он отметил, что подобная риторика может спровоцировать эскалацию. «Прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать», — написал зампред Совбеза.

Также Медведев заявил об «осеннем обострении» в Европе на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и его скором возвращении в Белый дом. По его мнению, теперь европейские политики хотят загнать конфликт с Россией в необратимую фазу.