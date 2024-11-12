Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:22, 12 ноября 2024Культура

Менеджер SHAMAN отреагировал на слухи о причине смерти Коробкова-Землянского

Менеджер SHAMAN назвал домыслом слухи о причине смерти Коробкова-Землянского
Андрей Шеньшаков
Антон Коробков-Землянский

Антон Коробков-Землянский. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Менеджер певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, Андрей Иохим прокомментировал информацию о причинах смерти пресс-секретаря артиста Антона Коробкова-Землянского. Его слова передает агентство ТАСС

Отвечая на вопрос журналиста, могло ли причиной смерти пиарщика стать отравление неустановленным веществом, он заявил, что информация, появляющаяся в СМИ, — домыслы.

«Все, что я знаю, — это сердечная патология, а все остальное, о чем пишут, — это домыслы», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Антон Коробков-Землянский мог умереть от отравления неизвестным веществом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В НАТО поражены темпами производства российской авиации. Что на Западе говорят об истребителях Су-35 и Су-57?

      Названа стоимость самого дешевого участка под Москвой

      В России назвали плюсы высокой ключевой ставки

      Известную российскую журналистку оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

      Россиянину дали срок за закованную в цепи возлюбленную

      В российском городе пенсионерку с украинской фамилией затравила УК

      Госдума приняла законопроект о миллионных штрафах за пропаганду чайлдфри

      В Госдуме объяснили невозможность отмены шестидневной рабочей недели перед Новым годом

      Назван дешевый способ очистить угги от пятен

      Менеджер SHAMAN отреагировал на слухи о причине смерти Коробкова-Землянского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше