Менеджер SHAMAN отреагировал на слухи о причине смерти Коробкова-Землянского

Менеджер SHAMAN назвал домыслом слухи о причине смерти Коробкова-Землянского

Менеджер певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, Андрей Иохим прокомментировал информацию о причинах смерти пресс-секретаря артиста Антона Коробкова-Землянского. Его слова передает агентство ТАСС

Отвечая на вопрос журналиста, могло ли причиной смерти пиарщика стать отравление неустановленным веществом, он заявил, что информация, появляющаяся в СМИ, — домыслы.

«Все, что я знаю, — это сердечная патология, а все остальное, о чем пишут, — это домыслы», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Антон Коробков-Землянский мог умереть от отравления неизвестным веществом.