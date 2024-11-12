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13:57, 12 ноября 2024Бывший СССР

МИД Абхазии назвал протесты оппозиции внутренним делом республики

Глава МИД Абхазии Шамба назвал протесты оппозиции внутренним делом республики
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Сергей Шамба

Сергей Шамба. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава МИД Абхазии Сергей Шамба назвал протесты оппозиции внутренним делом республики. Его слова приводит РИА Новости.

«Это внутриполитические дела, они никоим образом не влияют на находящихся в Абхазии россиян», — сказал он и добавил, что российским туристам в республике ничего не угрожает.

Ранее во время протестов представители абхазской оппозиции заблокировали Гумистинский мост, через который проходит основная трасса республики. Протестующие требовали освободить из изолятора временного содержания несколько активистов. Задержанные оппозиционеры выступали против инвестиционного соглашения, которое Абхазия подписала с Россией 30 октября.

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