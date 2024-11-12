МИД Абхазии назвал протесты оппозиции внутренним делом республики

Глава МИД Абхазии Шамба назвал протесты оппозиции внутренним делом республики

Глава МИД Абхазии Сергей Шамба назвал протесты оппозиции внутренним делом республики. Его слова приводит РИА Новости.

«Это внутриполитические дела, они никоим образом не влияют на находящихся в Абхазии россиян», — сказал он и добавил, что российским туристам в республике ничего не угрожает.

Ранее во время протестов представители абхазской оппозиции заблокировали Гумистинский мост, через который проходит основная трасса республики. Протестующие требовали освободить из изолятора временного содержания несколько активистов. Задержанные оппозиционеры выступали против инвестиционного соглашения, которое Абхазия подписала с Россией 30 октября.