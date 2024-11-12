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11:17, 12 ноября 2024Из жизни

Мужчина отсудил у бывшей невесты кольцо стоимостью 6,8 миллиона рублей

В США мужчина отсудил у бывшей невесты помолвочное кольцо стоимостью $70 тыс.
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Taylor Grote / Unsplash

В США житель штата Массачусетс отсудил у бывшей невесты подаренное ей в честь помолвки кольцо стоимостью 70 тысяч долларов (6,8 миллиона рублей). Об этом сообщает The Washington Post.

Брюс Джонсон и Кэролайн Сеттино познакомились в 2016 году и вскоре полюбили друг друга. Они путешествовали по всему миру, а мужчина дарил возлюбленной дорогие подарки. В 2017-м он сделал ей предложение и подарил помолвочное кольцо фирмы Tiffany & Co. Однако вскоре отношения между женихом и невестой разладились.

Джонсон заявил, что осенью 2017 года Сеттино стала плохо к нему относится и перестала поддерживать. В частности, она кричала на него, называла «идиотом», а когда у него нашли рак простаты, отказалась сопровождать его во время поездок в больницу. В конце года он разорвал помолвку, а в 2018-м потребовал от женщины вернуть дорогое кольцо.

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Сначала суд встал на сторону Сеттино, признал Джонсона виновным в разрыве отношений и постановил не возвращать ему кольцо. Однако после апелляции решение было пересмотрено и женщину признали виновной в срыве свадьбы.

С 1959 года в Массачусетсе действовало правило, согласно в случае разрыва отношений до свадьбы, кольцо оставалось у владелицы, если она не была инициатором разрыва. Однако теперь суд решил, что кольцо должно вернуться дарителю, потому что подарок на помолвку «делается с расчетом на свадьбу», а так как она не состоялась, то и подарок должен быть возвращен.

Ранее сообщалось, что жительница провинции Накхонпханом в Таиланде 30 часов рылась в мусоре на свалке ради потерянного кольца с бриллиантом. Она случайно смахнула его в мусорное ведро во время умывания.

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