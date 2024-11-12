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17:42, 12 ноября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о длинных очередях за отсрочкой от мобилизации

«Новости.Live»: в Киеве образовались длинные очереди за отсрочкой от мобилизации
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergei Chuzavkov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В один из Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ) Киева образовались длинные очереди за отсрочкой от мобилизации. Об этом сообщает издание «Новости. Live» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что мужчины пытаются оформить или продлить отсрочку от мобилизации. По их словам, они дежурят около центра несколько дней подряд, приезжая утром и оставаясь до позднего вечера. Некоторые занимают очередь с ночи.

По данным издания, украинцы создали бумажные списки для попадания на прием в ЦПАУ, так как электронных очередей нет. Отмечается, что у мужчин есть всего неделя на возобновление отсрочки.

10 ноября сообщалось о массовом сбое в приложении «Резерв+». Граждане жаловались на функционал приложения. Днем ранее закончился срок отсрочек у большинства тех, у кого она была.

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