На Украине заявили о длинных очередях за отсрочкой от мобилизации

«Новости.Live»: в Киеве образовались длинные очереди за отсрочкой от мобилизации

В один из Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ) Киева образовались длинные очереди за отсрочкой от мобилизации. Об этом сообщает издание «Новости. Live» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что мужчины пытаются оформить или продлить отсрочку от мобилизации. По их словам, они дежурят около центра несколько дней подряд, приезжая утром и оставаясь до позднего вечера. Некоторые занимают очередь с ночи.

По данным издания, украинцы создали бумажные списки для попадания на прием в ЦПАУ, так как электронных очередей нет. Отмечается, что у мужчин есть всего неделя на возобновление отсрочки.

10 ноября сообщалось о массовом сбое в приложении «Резерв+». Граждане жаловались на функционал приложения. Днем ранее закончился срок отсрочек у большинства тех, у кого она была.