На Украине заявили о тревожных сигналах из-за желания Байдена передать пакет помощи

Костенко: желание Байдена успеть передать пакет помощи Киеву тревожит

Планы уходящего президента США Джо Байдена успеть передать Киеву весь пакет помощи до прихода Дональда Трампа является тревожным сигналом, заявил депутат Верховной рады Украины Роман Костенко в эфире «Радио НВ».

«Такое впечатление, что они ожидают, что вообще все будет плохо», — высказался парламентарий. «Деньги — было постепенно, а сейчас пытаются нам отдать все очень быстро», — сказал Костенко, добавив, что в Белом доме готовятся к кардинальным изменениям в политике по Украине при новом президенте.

Ранее обозреватель издания Politico Джек Детч сообщил, что администрация Байдена намерена срочно отправить Украине последний пакет помощи в размере шести миллиардов долларов. Он подчеркнул, что команда Байдена ожидает прекращения поставок Киеву оружия с момента вступления Трампа на должность президента США.