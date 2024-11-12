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18:11, 12 ноября 2024Бывший СССР

На Украине заявили об указании врачам признавать всех годными

Депутат Рады Скороход: врачи ВВК получили указание признавать всех годными
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

На Украине врачи военно-врачебных комиссий (ВВК) получили указание признавать всех призывников годными к службе. Об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход, передает агентство «Украинские новости».

«Неоднократно сами врачи говорили, и они негласно нам помогали в том, что у них есть указание, что все годны», — сказала она. Депутат также назвала непригодных отдельной кастой.

Ранее украинский нардеп Юлия Яцык заявила о призыве временной следственной комиссии Рады расформировать территориальные центры комплектации (ТЦК, аналог военкоматов) и отправить на фронт экс-военкомов. Предлагается создать 10 бригад из бывших сотрудников ТЦК, уточнила она.

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