На Украине заявили об указании врачам признавать всех годными

Депутат Рады Скороход: врачи ВВК получили указание признавать всех годными

На Украине врачи военно-врачебных комиссий (ВВК) получили указание признавать всех призывников годными к службе. Об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход, передает агентство «Украинские новости».

«Неоднократно сами врачи говорили, и они негласно нам помогали в том, что у них есть указание, что все годны», — сказала она. Депутат также назвала непригодных отдельной кастой.

Ранее украинский нардеп Юлия Яцык заявила о призыве временной следственной комиссии Рады расформировать территориальные центры комплектации (ТЦК, аналог военкоматов) и отправить на фронт экс-военкомов. Предлагается создать 10 бригад из бывших сотрудников ТЦК, уточнила она.