Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:50, 12 ноября 2024Из жизни

Названа победительница одного из главных конкурсов красоты в мире

Студентка из Вьетнама победила на конкурсе красоты «Мисс Интернешнл»
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Miss International / YouTube

Победительницей одного из главных международных конкурсов красоты «Мисс Интернешнл» стала представительница Вьетнама Хюинь Тхи Тхань Тхюи. Об этом стало известно из официальной трансляции конкурса на YouTube.

Финал «Мисс Интернешнл — 2024» прошел 12 ноября на стадионе Tokyo Dome в столице Японии Токио. Мероприятие транслировалось в прямом эфире для зрителей по всему миру.

Титул самой красивой девушки мира получила 22-летняя студентка. В 2022 году она победила на национальном конкурсе «Мисс Вьетнам». Тхюи обучается в двух университетах и работает моделью. Кроме того, девушка знает английский и корейский языки.

Материалы по теме:
Мисс США отказалась от своего титула впервые в истории. Почему самая красивая девушка страны так поступила?
Мисс США отказалась от своего титула впервые в истории.Почему самая красивая девушка страны так поступила?
15 мая 2024
Выбрана самая красивая девушка планеты. Кто победил в конкурсе «Мисс Земля» и как в финале выступила россиянка?
Выбрана самая красивая девушка планеты.Кто победил в конкурсе «Мисс Земля» и как в финале выступила россиянка?
8 ноября 2024

Вьетнамскую модель выбрали из восьми финалисток. Корону «Мисс Интернешнл» она забрала у представительницы Венесуэлы Андреа Рубио, которая победила в 2023 году.

«Мисс Интернешнл» — один из четырех главных международных конкурсов красоты. Он зародился в американском штате Калифорния в 1960 году, а в 1972-м перекочевал в Японию. Жюри конкурса широко трактует понятие красоты: внешность участниц играет далеко не главную роль. Конкурсантки должны проявить свои внутренние качества, стать примером доброжелательности, отзывчивости и интеллекта. Каждая из них в финале должна убедительно объяснить необходимость мира на Земле и предложить варианты, как этого достичь.

Ранее сообщалось, что с международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» неожиданно выгнали одну из участниц — 19-летнюю модель Итали Мору из Панамы. В соцсетях девушка заявила, что поводом для исключения якобы стал визит к визажисту без разрешения.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине показали видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища. Что известно?

      Кандидат на пост главы евродипломатии признала законными претензии России по ее активам

      Дело о попытке украинского агента отравить тортом российских летчиков поступило в суд

      Украинский военный заявил об окружении ВСУ к югу от Курахово

      Украинский депутат указал на нежелание Зеленского проводить аудит

      Россияне стали покупать меньше телевизоров

      У секты «Свидетели Иеговы» изъяли дом и две квартиры в центре Москвы

      Подрыв дамбы Кураховского водохранилища объяснили

      Подозрительно патриотичные велосипедисты обеспокоили власти Китая

      В российском регионе вырыли траншею и обнаружили редкую находку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше