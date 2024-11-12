Названа победительница одного из главных конкурсов красоты в мире

Победительницей одного из главных международных конкурсов красоты «Мисс Интернешнл» стала представительница Вьетнама Хюинь Тхи Тхань Тхюи. Об этом стало известно из официальной трансляции конкурса на YouTube.
Финал «Мисс Интернешнл — 2024» прошел 12 ноября на стадионе Tokyo Dome в столице Японии Токио. Мероприятие транслировалось в прямом эфире для зрителей по всему миру.
Титул самой красивой девушки мира получила 22-летняя студентка. В 2022 году она победила на национальном конкурсе «Мисс Вьетнам». Тхюи обучается в двух университетах и работает моделью. Кроме того, девушка знает английский и корейский языки.
Вьетнамскую модель выбрали из восьми финалисток. Корону «Мисс Интернешнл» она забрала у представительницы Венесуэлы Андреа Рубио, которая победила в 2023 году.
«Мисс Интернешнл» — один из четырех главных международных конкурсов красоты. Он зародился в американском штате Калифорния в 1960 году, а в 1972-м перекочевал в Японию. Жюри конкурса широко трактует понятие красоты: внешность участниц играет далеко не главную роль. Конкурсантки должны проявить свои внутренние качества, стать примером доброжелательности, отзывчивости и интеллекта. Каждая из них в финале должна убедительно объяснить необходимость мира на Земле и предложить варианты, как этого достичь.
Ранее сообщалось, что с международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» неожиданно выгнали одну из участниц — 19-летнюю модель Итали Мору из Панамы. В соцсетях девушка заявила, что поводом для исключения якобы стал визит к визажисту без разрешения.