Названа победительница одного из главных конкурсов красоты в мире

Студентка из Вьетнама победила на конкурсе красоты «Мисс Интернешнл»

Победительницей одного из главных международных конкурсов красоты «Мисс Интернешнл» стала представительница Вьетнама Хюинь Тхи Тхань Тхюи. Об этом стало известно из официальной трансляции конкурса на YouTube.

Финал «Мисс Интернешнл — 2024» прошел 12 ноября на стадионе Tokyo Dome в столице Японии Токио. Мероприятие транслировалось в прямом эфире для зрителей по всему миру.

Титул самой красивой девушки мира получила 22-летняя студентка. В 2022 году она победила на национальном конкурсе «Мисс Вьетнам». Тхюи обучается в двух университетах и работает моделью. Кроме того, девушка знает английский и корейский языки.

Вьетнамскую модель выбрали из восьми финалисток. Корону «Мисс Интернешнл» она забрала у представительницы Венесуэлы Андреа Рубио, которая победила в 2023 году.

«Мисс Интернешнл» — один из четырех главных международных конкурсов красоты. Он зародился в американском штате Калифорния в 1960 году, а в 1972-м перекочевал в Японию. Жюри конкурса широко трактует понятие красоты: внешность участниц играет далеко не главную роль. Конкурсантки должны проявить свои внутренние качества, стать примером доброжелательности, отзывчивости и интеллекта. Каждая из них в финале должна убедительно объяснить необходимость мира на Земле и предложить варианты, как этого достичь.

Ранее сообщалось, что с международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» неожиданно выгнали одну из участниц — 19-летнюю модель Итали Мору из Панамы. В соцсетях девушка заявила, что поводом для исключения якобы стал визит к визажисту без разрешения.