В России вырос спрос на аренду автомобилей

TopCar: каждый четвертый россиян с водительскими правами пользуется автопрокатом

В ноябре доля россиян с водительскими правами, которые пользуются арендой автомобиля на срок более одних суток, выросла до 25 процентов. Об этом со ссылкой на опрос, проведенный среди 2,5 тысячи респондентов компанией TopCar, сообщает «Коммерсантъ».

Годом ранее доля таких водителей составляла 18 процентов. Средний срок аренды в этом ноябре составляет два-три дня. Две трети из тех, кто берет автомобиль, отправляется в турпоездку, 15 процентов используют его для работы и деловых поездок, 10 процентов — для разнообразия, а 8 процентов — с имиджевой целью.

В «Делимобиль» указывают, что число поездок с арендой более чем на сутки за год выросло в полтора раза. В «Ситидрайве» говорят, что спрос на посуточный прокат автомобилей в Санкт-Петербурге с момента запуска в мае этого года вырос в 5,5 раза

В TopCar считают главной причиной роста интереса к длительному прокату сложную ситуацию на автомобильном рынке. Рост цен на сами машины заставил значительный процент россиян отказаться от покупки, которую планировать ранее. Сильнее всего ситуация ударила по москвичам — около 15 процентов отказались от владения своим транспортным средством из-за сложного трафика и дорогих парковок.

