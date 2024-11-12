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04:27, 12 ноября 2024Наука и техника

Обнаружен ген редких и неизвестных заболеваний

Genetics in Medicine: ген FLVCR1 оказался причиной редких заболеваний
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Fang Zhe / Globallookpress.com

Исследователи Медицинского колледжа Бейлора, Национального университета Сингапура и ряда других учреждений провели генетическую диагностику для 30 пациентов с неизвестными заболеваниями. Их исследование, опубликованное в журнале Genetics in Medicine, позволило выяснить роль гена FLVCR1 в развитии редких расстройств.

Ученые обнаружили, что редкие варианты гена FLVCR1 связаны с широким спектром серьезных нарушений, включая дефекты развития, эпилепсию и нечувствительность к боли. Белок FLVCR1, который кодируется этим геном, участвует в переносе холина и этаноламина, необходимых для формирования клеточных мембран и нормального функционирования клеток, в частности, нервной системы.

Специалисты провели глубокий анализ генетических и клинических данных пациентов. В рамках программы BCM GREGoR ученые выявили 30 человек из разных семей, имеющих редкие варианты гена FLVCR1, и дополнительно провели лабораторные эксперименты, чтобы оценить влияние этих вариантов на транспортировку важных веществ в клетках.

В результате исследования ученые обнаружили 22 новых варианта гена FLVCR1, ранее не описанных в научной литературе. Анализ показал, что различные мутации гена вызывают широкий диапазон симптомов: от тяжелых нарушений развития и эпилепсии до анемии и костных пороков. Эти особенности пересекаются с дефектами, выявленными у животных моделей, что позволило связать ген FLVCR1 с состоянием, напоминающим анемию Даймонда-Блэкфана.

Исследования на клеточном уровне показали, что мутации в гене FLVCR1 снижают транспорт холина и этаноламина, что негативно сказывается на развитии нервной системы и других жизненно важных функциях. Это подтверждает значимость данных молекул для нормального нейроразвития и работы центральной и периферической нервной системы, а их недостаток может привести к нейродегенеративным процессам.

Открытие механизмов, связанных с работой FLVCR1, может помочь разработать новые подходы, такие как применение холиновых добавок, для лечения пациентов с аналогичными мутациями.

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