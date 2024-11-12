Олимпийские чемпионки снялись в купальниках для журнала Sports Illustrated

Олимпийские чемпионки снялись в купальниках для спортивного журнала Sports Illustrated. Соответствующие снимки появились на сайте издания.

Спортсменки приняли участие в фотосессии для свежего номера под названием Swimsuit Issue 2025. Так, перед камерой предстала 27-летняя легкоатлетка Габриэль Томас в слитном купальнике персикового цвета из ассортимента бренда Haus of PinkLemonaid. В то же время гимнастка Суниса Ли предпочла коричное бикини. 21-летняя девушка позировала перед фотографом, лежа на шезлонге.

Кроме того, съемочную площадку посетила 21-летняя лыжница-фристайлистка Эйлин Гу, повторив образ героини Памелы Андерсон из телесериала «Спасатели Малибу». Спортсменка примерила красный слитный купальник с высокими вырезами.

24-летняя пловчиха Александра Трувит, дебютировавшая на Паралимпийских летних играх в Париже, привезла с собой на фотосессию серебряные медали. Она позировала перед камерой в серебристом бикини, держа в руках за спиной свои награды.

В октябре сообщалось, что американка Симона Байлз, ставшая самой титулованной гимнасткой в мире, появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов.