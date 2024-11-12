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16:21, 12 ноября 2024Из жизни

Победительницу престижного конкурса «Мисс Интернешнл» выбрали без России «из-за политики»

Россиянку не взяли на международный конкурс «Мисс Интернешнл» «из-за политики»
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: @intarnational_poll

России не позволили участвовать в «Мисс Интернешнл» — одном из главных международных конкурсов красоты. Об этом директор конкурса от России Екатерина Шарова написала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я реву: через час финал еще одного моего конкурса, где я директор от России, — а страну не взяли из-за политики», — говорится в сторис, опубликованной Шаровой. В результате победительницу «Мисс Интернешнл» выбрали без российской участницы.

Похожая ситуация сложилась и с другим крупным престижным конкурсом. Среди претендентов на титул «Мистер мира», съехавшихся на финал во вьетнамский город Хошимин, тоже нет россиян. «Я такую речь от России подготовила, что мы бы взяли первенство, — пишет Шарова. — Мистер мира, день 8, не могу смотреть без слез на отсутствие нашей страны на конкурсе».

Когда все это конкурсное мракобесие закончится от Вселенки до Мира и обратно, Россия поедет на самый лучший конкурс в Камбоджу — на Планету! Там Россию ждут и уважают!!!

Екатерина Шарова
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Конкурс «Мисс Интернешнл» входит в большую четверку конкурсов красоты наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс мира» и «Мисс Земля». Это единственный крупный международный конкурс, в котором уже несколько лет не участвуют представительницы России.

Ранее сообщалось, что в 2024 году победительницей «Мисс Интернешнл стала вьетнамка Хюинь Тхи Тхань Тхюи. Финал конкурса состоялся 12 ноября на стадионе Tokyo Dome в столице Японии Токио.

Их время пришло!
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