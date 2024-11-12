Президент Чехии назвал главный вопрос после победы Трампа

Президент Чехии Павел: выборы в США показали уязвимость демократии

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США продемонстрировала уязвимость демократии. Об этом заявил глава Чехии Петр Павел, передает Radio Prague International.

По его мнению, причиной уязвимости является меньшая заинтересованность и информированность людей. Чешский лидер также объяснил это склонностью к манипуляциям и запугиванию.

Он подчеркнул, что главный вопрос после победы Трампа заключается в том, выполнит ли республиканец свои предвыборные обещания, а также сможет ли он остановить конфликт на Украине. Павел сообщил, что неоднократно встречался с американским политиком. «У меня сложилось мнение о нем, но оно не имеет отношения к делу. Он — президент, я — президент, и каждый из нас представляет свою страну», — заключил он.

Ранее финский президент Александр Стубб заявил о желании Трампа добиться мира на Украине как можно скорее. По его словам, для этого необходимо получить гарантии безопасности, восстановить территориальную целостность и добиться вступления Киева в Евросоюз и НАТО.