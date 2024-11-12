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22:41, 12 ноября 2024Россия

Раскрыто состояние избитого сына депутата Госдумы

Милонов заявил, что с его избитым сыном все хорошо
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

С избитым сыном депутата Госдумы Виталия Милонова все хорошо. Об этом сам парламентарий рассказал РИА Новости.

«Спасибо, уже все хорошо... Надеюсь, инспекция по делам несовершеннолетних возьмет на контроль обидчика», — заявил он.

Ранее Милонов рассказал, что его 12-летнего сына ударил одноклассник в ходе конфликта в одной из школ Петергофа. Врачи зафиксировали у ребенка ушибы и отпустили его домой. При этом, по данным Telegram-канала «78 новости», медики зафиксировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, перелом скуловой кости и сотрясение мозга.

Депутат поведал, что одноклассник его сына отличается неадекватным поведением, до сегодняшнего дня он также приставал к другим детям.

Вот это герой!
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