Редактор популярного шоу на ТНТ рассказал о запретных темах в проекте

Автор Stand Up на ТНТ Нагорный: в проекте много стадий согласования материала

Креативный продюсер, автор и редактор популярного шоу Stand Up на ТНТ Егор Нагорный высказался о запретных темах в проекте. Подробностями он поделился в подкасте «Бухарог Лайв», запись доступна на YouTube.

Нагорный рассказал, что в Stand Up на ТНТ очень много стадий согласования материала. «Потом это все равно вырежут, даже если изначально останется», — ответил креативный продюсер проекта на вопрос о том, пропускают ли редакторы шоу «опасные, острые шутки» комиков.

Автор проекта объяснил, что в эфир не попадут шутки на темы, которые запрещены на законодательном уровне. «У нас есть законы, их надо соблюдать», — подчеркнул он. Нагорный также сообщил, что не пропускает в эфир негативные шутки комиков про их коллег. «Я не допущу этого», — заключил редактор.

Ранее участница проекта «Женский стендап» на ТНТ Маргарита Родина рассказала, что из одного из ее выступлений вырезали шутку про Паралимпиаду. По ее словам, выступление с этой шуткой сняли и смонтировали, однако в телевизионной версии программы этой реплики не было. Шутку убрали из юридических соображений, предположила она.