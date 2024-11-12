Республиканцам спрогнозировали сохранение контроля над палатой представителей США

Decision Desk HQ: республиканцы сохранят контроль в палате представителей США

Республиканская партия сохранит контроль над палатой представителей США, получив большинство мандатов. Такой прогноз дал сервис Decision Desk HQ.

Согласно последним данным, республиканцы получают 218 мест в палате представителей, необходимых для сохранения контроля над законодательным органом. Согласно прогнозу, их большинство вырастет до 220 мандатов, 215 будут у демократов.

Ранее сообщалось, что демократы в Палате представителей Конгресса США рассматривают варианты превентивных мер, которые могли бы помешать избранному президенту Дональду Трампу отказаться от политики действующего лидера страны Джо Байдена.

10 ноября Трамп окончательно одержал победу на выборах в США. Это стало известно в результате подсчета голосов в Аризоне, являющейся последним ключевым штатом на выборах этого года.