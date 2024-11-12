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15:05, 12 ноября 2024Наука и техника

«Рособоронэкспорт» рассказал об интересе к новому Ил-76 за рубежом

«Рособоронэкспорт»: военно-транспортный Ил-76МД-90А(Э) вызвал интерес за рубежом
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), который демонстрировали на нескольких оборонных выставках, вызывал интерес. Об этом генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев сообщил ТАСС в ходе международного аэрокосмического салона Airshow China 2024.

Отмечается, что в 2024 году новый Ил-76 презентовали 11 иностранным заказчикам, а самолет заправщик Ил-78МК-90А был представлен пяти делегациям военно-воздушных сил стран-партнеров. Премьерный зарубежный показ Ил-76МД-90А(Э) состоялся на Dubai Airshow 2023, а после его показали на World Defense Show 2024 в Саудовской Аравии.

«На обеих выставках к нему было приковано повышенное внимание ввиду того, что самолет был представлен в новом техническом облике с обновленным составом бортового оборудования и расширенными функциональными возможностями, обеспечивающими выполнение как транспортных, так и специальных задач», — сказал Михеев.

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По его словам, достоинством Ил-76МД-90А(Э) является его многофункциональность, позволяющая использовать самолет для перевозки грузов и войск, тушения пожаров и эвакуации. Ил-78МК-90А также можно оперативно переоборудовать для выполнения подобных задач.

В феврале шеф-пилот компании «Ил» Сергей Сухарь сообщил, что самолеты семейства Ил-76 востребованы из-за надежности и простоты. Базовая версия самолета совершила первый полет в 1971 году, а в 2011 построили модернизированный Ил-76МД-90А с обновленным оборудованием и двигателями ПС-90А-76.

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