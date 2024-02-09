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16:20, 9 февраля 2024Наука и техника

Пилот объяснил востребованность российского Ил-76

Шеф-пилот «Ил» Сухарь назвал Ил-76 надежным и простым в эксплуатации самолетом

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 востребован из-за надежности и простоты. Преимущества самолета назвал шеф-пилот компании «Ил» Сергей Сухарь в беседе с ТАСС.

«Почему Ил-76 востребован столько лет? Основное — это очень удачный самолет. Своей конструкцией он надежен, прост в эксплуатации, может взлетать везде — с грунтовых, заснеженных, снежно-ледовых полос. Я летал и в Антарктиде, и на Северном полюсе. Удачная конструкция, все в этом самолете продумано как в плане пилотирования, так и в плане погрузочно-разгрузочных работ», — сказал он.

Базовая версия тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76 совершила первый полет в 1971 году, а в 2011 году построили первый модернизированный Ил-76МД-90А. Самолет получил обновленный пилотажно-навигационный комплекс и двигатели ПС-90А-76.

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      Даниил Иринин
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