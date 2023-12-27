Названо количество переданных Минобороны России Ил-76

ОАК: Минобороны России получило шесть военно-транспортных самолетов Ил-76 за год

Минобороны России получило шесть военно-транспортных самолетов Ил-76 в 2023 году. Количество переданных самолетов назвал гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в интервью телеканалу «Россия 24», передает РИА Новости.

«Огромное количество этих самолетов потребуется Министерству обороны в ближайшие годы. План производства — выйти на 18 минимум самолетов в год в Ульяновске, в этом году сдали шесть, это дорогого стоит», — сказал он. Глава ОАК подчеркнул, что Ил-76 является основной машиной, которая обеспечивает логистику и доставку грузов в ходе специальной военной операции.

Слюсарь напомнил, что раньше Ил-76 производили в Ташкенте, а завод в Ульяновске практически не производил серийную технику. Современная модификация самолета получила новые двигатели и бортовое оборудование.

Ранее в декабре в госкорпорации «Ростех» сообщили о передаче Минобороны России очередного серийного самолета Ил-76МД-90А. Этот самолет отличается от базового Ил-76МД повышенными дальностью полета и перевозимой нагрузкой.

В ноябре стало известно, что Ил-76МД-90А впервые выполнил посадку и взлет с грунтовой взлетно-посадочной полосы в ходе испытаний.