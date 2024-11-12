Россия захотела расширить авиасообщение с популярной страной Азии

Мантуров: Россия рассчитывает на возобновление полетов индийских авиакомпаний

Москва хочет расширить авиасообщение с Индией и надеется на возобновление рейсов авиакомпаний популярной страны Азии в Россию. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, передает ТАСС.

По его словам, сейчас рейсы из России в Индию и обратно осуществляет только отечественный «Аэрофлот». Перевозчик выполняет 12 регулярных перелетов в неделю.

«Рассчитываем на увеличение частоты рейсов, развитие маршрутной сети, а также на возобновление полетов индийских авиаперевозчиков», — подчеркнул Мантуров.

Ранее российский тревел-блогер Алексей Кутовой побывал в Индии и описал жизнь местных женщин фразой «повезет, если она вообще выживет». Путешественник отметил, что азиатская страна представляет опасность не только для туристок, но и для индианок. К примеру, мужчины могут попросить сделать совместное фото и в это время облапать девушку.