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08:10, 2 ноября 2024Путешествия

Тревел-блогер описал жизнь женщин в Индии фразой «повезет, если она вообще выживет»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Deepak kumar / Unsplash

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой побывал в Индии и описал жизнь местных женщин фразой «повезет, если она вообще выживет». Своим мнением он поделился в личном блоге под названием «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, Индия представляет опасность не только для туристок, но и для индианок. К примеру, мужчины могут попросить сделать совместное фото и в это время облапать девушку.

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«По рассказам местных женщин, реально опасно находиться одной вне дома в темное время суток. Такая "свобода" воспринимается как сигнал к тому, что женщина доступна или открыта к общению, что порождает непрошенные комментарии и даже преследования», — объяснил блогер.

При этом, даже если пострадавшая от насильника обратится в полицию, ее могут осудить за внешний вид или спросить, почему она так поздно шла одна. «Бывают и случаи групповых нападений, после которых повезет, если женщина вообще выживет», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер объяснил появление «русских сообществ» за границей ностальгией и желанием объединяться. По его словам, когда люди покидают родину, они начинают чувствовать одиночество.

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