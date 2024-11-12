Россиян лишили воды из колодца и призвали пить из пожарных водоемов

В Карелии власти предложили жителям вместо колодца пить из пожарных водоемов

Жители старинной деревни в Карелии пожаловались, что в колодце пропала питьевая вода после строительства трассы. Местные власти предложили россиянам набирать жидкость из пожарных водоемов, пишет «Подъем».

Инцидент произошел в вепсской деревне Вехручей. Жительница поселения рассказала, что во время строительства федеральной трассы рядом с колодцем раскопали землю экскаватором — в результате он осушился. При этом, по словам пострадавшей, власти не организовали подвоз воды и не отвечали на обращения.

«Людей бросили выживать в прямом смысле», — заявила женщина. Другой житель деревни подтвердил пропажу источника питьевой воды и поделился, что был вынужден собирать и пить дождевую воду, а зимой намерен топить снег.

Однако в администрации Прионежского района (туда входит деревня) утверждают, что запросов на подвоз воды не поступало. Власти заверили, что в колодце вода есть, а проблем с доступом к питьевой жидкости сейчас нет.

«Водоснабжение осуществляется из нецентрализованных источников — общественных колодцев и скважин или индивидуальных источников. На территории деревни Вехручей есть два пожарных водоема, жители вправе использовать их для личных и бытовых нужд», — рассказали в администрации.

Ранее жители села Мариинск Свердловской области пожаловались, что власти засыпали единственный колодец в населенном пункте. Однако он находился в плохом состоянии, жители неоднократно просили администрацию его почистить. Сельчане признались, что сейчас им приходится покупать воду в магазинах. Власти опровергли заявления граждан и отметили, что в селе есть еще два колодца и родник.