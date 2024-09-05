В российском селе засыпали единственный колодец

В селе Мариинск пожаловались, что власти засыпали единственный колодец

Жители села Мариинск Свердловской области пожаловались, что власти засыпали единственный колодец в населенном пункте. Об этом сообщает издание «Подъем».

По словам россиян, ликвидированный колодец — единственный источник водоснабжения. Однако он находился в плохом состоянии, и жители неоднократно просили администрацию его почистить. Сельчане признались, что сейчас им приходится покупать воду в магазинах.

В администрации городского округа Ревды опровергли заявления граждан и отметили, что в селе есть еще два колодца и родник. «Население села использует воду из указанных источников в случае аварийного отключения электрической энергии. Основная часть населения имеет индивидуальные скважины, используемые для питьевых и бытовых нужд», — пояснил замглавы администрации Олег Клочков. Несмотря на это, региональное управление Следственного комитета начало проверку по факту уничтожения колодца.

Ранее в поселке городского типа Верховье Орловской области яму на дороге заделали кабачками. Таким образом местные жители попытались обратить внимание властей на проблемы с дорожным покрытием и необходимость его ремонта.

