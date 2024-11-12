Россиянам перечислили уважительные причины для пропуска работы

Депутат Бессараб назвала прогулом отсутствие на работе более четырех часов

Уважительными причинами отсутствия на работе могут быть стихийное бедствие, объявленная чрезвычайная ситуация, болезнь, смерть родственника. Об этом РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

По словам Бессараб, прогулом будет считаться отсутствие сотрудника на рабочем месте более четырех часов. «Во всех случаях, по возможности, нужно уведомить работодателя», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян больше склонны прогуливать работу и отлынивать от своих обязанностей летом. В исследовании приняли участие более 17 тысяч человек. На снижение эффективности в теплое время года пожаловались 49 процентов респондентов. Оставшиеся 51 процент заявили, что производительность не меняется.