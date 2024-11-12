Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:00, 12 ноября 2024Россия

Россиянам перечислили уважительные причины для пропуска работы

Депутат Бессараб назвала прогулом отсутствие на работе более четырех часов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Уважительными причинами отсутствия на работе могут быть стихийное бедствие, объявленная чрезвычайная ситуация, болезнь, смерть родственника. Об этом РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

По словам Бессараб, прогулом будет считаться отсутствие сотрудника на рабочем месте более четырех часов. «Во всех случаях, по возможности, нужно уведомить работодателя», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян больше склонны прогуливать работу и отлынивать от своих обязанностей летом. В исследовании приняли участие более 17 тысяч человек. На снижение эффективности в теплое время года пожаловались 49 процентов респондентов. Оставшиеся 51 процент заявили, что производительность не меняется.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      У военкоматов на Украине образовались очереди из военнообязанных. Они пытаются продлить отсрочку от мобилизации

      Названы условия получения единого пособия для семей с детьми

      ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области

      Россиянам перечислили уважительные причины для пропуска работы

      Российский Су-57 покорил зрителей на авиасалоне в Китае

      В Абхазии начались протесты после задержания оппозиционных политиков

      В Киеве назвали сроки определения условий переговоров Украины и России

      На Украине раскрыли последствия прекращения финансовой помощи

      В России одобрили налогообложение операций с криптовалютой

      Звезда хоккея совратила подопечную

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше