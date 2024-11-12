Россиянин пойдет под суд за похищение и расправу над обидевшим знакомую мужчиной

В ЛНР осудят мужчину за похищение и убийство местного жителя по просьбе девушки

В Луганской народной республике (ЛНР) осудят мужчину, который по просьбе девушки похитил и расправился с местным жителем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 126 («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия») УК РФ.

По данным следствия, в 2014 году в правоохранительные органы обратился житель города Антрацит, который сообщил об исчезновении своего брата-близнеца. В тот момент розыскные мероприятия результата не принесли, и дело осталось нераскрытым.

В 2024 году следователи возобновили производство по делу. Ими были найдены и допрошены свидетели, а также проведен ряд экспертиз. В результате установлена причастность к преступлению троих мужчин. Один из них, 37-летний подозреваемый, задержан.

На допросе обвиняемый рассказал, что в июне 2014 года к нему и его знакомым обратилась девушка, которая сообщила им, что мужчина совершил в отношении нее противоправные действия. Тогда злоумышленники убедили ее назначить потерпевшему встречу у торгового центра. Встретив мужчину в оговоренном месте, преступники затолкали его в машину и вывезли на пустырь. Там расправились с ним и спрятали его тело в лесополосе. После этого все участники скрылись из города. Девушке рекомендовали сделать то же самое.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело в отношении троих россиян за вымогательство и похищение человека.