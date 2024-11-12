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14:27, 12 ноября 2024Силовые структуры

Россиянину дали срок за закованную в цепи возлюбленную

Россиянин избил сожительницу битой и посадил ее на цепь
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Алтайском крае 65-летнему россиянину дали срок за незаконное лишение человека свободы. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 11 мая в одном из сел Табунского района между пенсионером и его сожительницей произошла ссора. Пьяный мужчина вооружился битой и нанес несколько ударов по голове женщины. Затем он оттащил лишившуюся сознания возлюбленную в пристройку и заковал ее в металлическую цепь. Лишь на следующее утро мужчина согласился ее освободить. За эту выходку его приговорили к 3,3 года условного срока.

30 сентября в Ульяновске внук во время игры заковал бабушку в наручники. Женщине потребовалась помощь спасателей.

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