Россиянка получила сообщение и узнала правду о тайно ушедшем на СВО сыне

Жительница Дагестана получила сообщение от тайно ушедшего на СВО сына

Жительница Дагестана получила короткое сообщение и узнала правду о тайно ушедшем на специальную военную операцию (СВО) на Украине сыне. Об этом пишет RT.

Как пишет издание, Закарья Алиев ушел на СВО, однако матери сказал, что работает охранником. Однажды он прислал женщине фотографию в военной форме, но убедил ее, что камуфляж ему выдали на работе якобы на время обучения.

Спустя некоторое время россиянка получила голосовое сообщение от незнакомого ей военнослужащего, который сообщил, что ее сын на фронте получил ранение и спасти его уже не удалось.

«Ко мне родственники пришли домой, соседи. Все плачут, приносят соболезнования, а я сразу сказала: "Я не принимаю их!" Материнское сердце чувствует и знает: мой сын жив!» — рассказала женщина.

Недавно женщина получила сообщение с незнакомого номера. Его содержание было следующим: «Мама, я в госпитале. Со мной все хорошо, жив-здоров. Звонить пока не надо».

По словам матери, сын всегда был скрытным человеком и доделывал задуманное до конца, а отговорить его от какого-либо решения было невозможно.

Ранее стало известно, что Закарья Алиев три недели в одиночку оборонял позицию от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он опубликовал видео из окопа, продемонстрировав обстановку.