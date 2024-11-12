Три недели в одиночку оборонявший позицию от ВСУ российский боец показал видео из окопа

Российский боец показал видео из окопа, который он в одиночку оборонял от ВСУ

Боец Вооруженных сил России Закарья Алиев показал видео из окопа, который он в одиночку оборонял от солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видеоролик опубликовал телеканал RT в Telegram.

На кадрах, предоставленных изданием, мужчина показывает обстановку на позиции, называя ее кладбищем. Он демонстрирует обугленные стволы деревьев и заваленную мусором землю. «Я в этой яме с тарелкой — мало ли кто что подкинет», — добавил военнослужащий.

Алиев удивился, что пролетающие над ним беспилотники не обращают на него никакого внимания. «Так и живем», — заключает солдат.

О том, что Алиев оказался один на позиции, стало известно ранее в ноябре. Мужчина держал обороны три недели, питаясь одним луком – другой еды у него не было. Позже его обнаружили российские разведчики и эвакуировали бойца в безопасное место.