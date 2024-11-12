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14:11, 12 ноября 2024Россия

Россиянки пожаловались на холод в палатах больницы для недоношенных детей

Жительницы Калининграда пожаловались на холод в палатах для недоношенных детей
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Amber Mash

Жительницы Калининграда пожаловались на холод и антисанитарные условия в палатах больницы для недоношенных детей. Об этом сообщил Telegram-канал Amber Mash.

Одна из россиянок в беседе с изданием отметила, что попала в медицинское учреждение с месячным ребенком. Мать пояснила, что в помещении нельзя находиться, малыша приходится постоянно кутать, чтобы он не замерз.

Когда пациентка опубликовала в чате больницы фотографию, на которой видна пыльная и грязная палата, на нее накричали сотрудники и потребовали все удалить.

Заведующая отделением отказалась комментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге полиция взяла под охрану поступившую на роды 29-летнюю девушку по одной причине. У россиянки при себе обнаружили два пакетика с наркотиками. Предположительно, будущая мать пыталась сбыть их.

ЖЗЛ
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