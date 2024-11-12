Россиянки пожаловались на холод в палатах больницы для недоношенных детей

Жительницы Калининграда пожаловались на холод и антисанитарные условия в палатах больницы для недоношенных детей. Об этом сообщил Telegram-канал Amber Mash.
Одна из россиянок в беседе с изданием отметила, что попала в медицинское учреждение с месячным ребенком. Мать пояснила, что в помещении нельзя находиться, малыша приходится постоянно кутать, чтобы он не замерз.
Когда пациентка опубликовала в чате больницы фотографию, на которой видна пыльная и грязная палата, на нее накричали сотрудники и потребовали все удалить.
Заведующая отделением отказалась комментировать ситуацию.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге полиция взяла под охрану поступившую на роды 29-летнюю девушку по одной причине. У россиянки при себе обнаружили два пакетика с наркотиками. Предположительно, будущая мать пыталась сбыть их.