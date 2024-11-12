Российская бизнесвумен продала 44 квартиры и обманула клиентов на 63 миллиона

Бизнесвумен из Красноярска дали 12,5 года за хищение 63 млн рублей у 44 клиентов

Суд приговорил к 12,5 года колонии общего режима бизнесвумен за хищение 63 миллионов рублей у 44 клиентов при продаже квартир. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Красноярского края.

По данным ведомства, в период с 2017 по 2019 год женщина поставляла застройщикам многоэтажных домов в Красноярске стройматериалы и мебель. В качестве расчета за услуги она намеревалась получить несколько квартир, которые в 2018 году решила реализовать.

Подыскав 44 покупателя, женщина заключила с ними договор и получила полную оплату стоимости квартир. Однако фактически этих квартир у бизнесвумен не было, так как она не исполнила свои контрактные обязательства перед застройщиками.

Сама женщина признала свою вину и пояснила, что намерений совершать преступление у нее не было. Полученные от продажи квартир деньги она успела потратить.

Предпринимательницу признали виновной по статье о мошенничестве. На ее имущество стоимостью пять миллионов рублей наложен арест.

Уточняется, что сумму в размере 11 миллионов рублей она возместила в ходе расследования дела.

Ранее в подмосковной Балашихе правоохранительные органы задержали двух сотрудниц полиции и 47-летнюю предпринимательницу, которые фиктивно зарегистрировали более 1500 мигрантов.