Российские таможенники нашли набитые бивнями моржей и зубами кашалотов чемоданы

В Чите таможенники нашли в чемоданах зубы кашалотов и бивни моржей

В Чите российские таможенники пресекли крупный канал контрабанды зубов кашалотов и бивней моржей в Китай. Об этом во вторник, 12 ноября, «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

По данным ведомства, организатором схемы был гражданин Китая, который с подельниками приобретал части морских животных по всей России, пересылал их посылками в Забайкалье и позже организовывал перевозку в КНР. Схему выявили во время осмотра следовавшего в Манчжурию автобуса. Среди багажа оказались бесхозные чемоданы, в которых были 111 зубов кашалота и 171 фрагмент бивней моржей.

При обысках в домах членов ОПГ нашли еще несколько сотен фрагментов животных. Общая сумма ущерба превышает три миллиона рублей, злоумышленникам грозит до12 лет колонии.

15 октября сообщалось, что гражданин Китая предстанет перед судом по делу о контрабанде зубов кашалота.