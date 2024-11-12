Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 12 ноября 2024Путешествия

Российский блогер рассказал о «диких» стереотипах американцев о русских

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Российский тревел-блогер и путешественник рассказал о «диких» стереотипах жителей Соединенных Штатов о русских. Об этом он поведал в личном блоге на платформе «Дзен».

«Большинство американцев уверены — русские невероятно суеверны, развешивают дома мешочки с травами, отгоняющие неудачу, носят амулеты, талисманы и прочее, — пишет автор публикации. — Хотя почти все мои знакомые, бывавшие в Штатах, заявляют, что американцы гораздо более суеверные, особенно это касается талисманов, кроличья лапка на ключах каждого второго американца, особенно в южных штатах».

Материалы по теме:
«Они уверены, что мы пьем водку на завтрак, обед и ужин» История россиянки, которая в 15 лет переехала в США
«Они уверены, что мы пьем водку на завтрак, обед и ужин»История россиянки, которая в 15 лет переехала в США
25 июня 2020
«Кто не боится работать, голодным здесь не останется» История девушки, которая в погоне за мечтой переехала в США
«Кто не боится работать, голодным здесь не останется»История девушки, которая в погоне за мечтой переехала в США
12 октября 2020

Еще один нелепый миф, как указал блогер, связан с русской мафией и бандитами. Он настолько укоренился в США, что многие местные жители стараются обходить эмигрантов из России стороной. «Интересно, что стереотип появился довольно давно, в девяностые годы, тогда в Штаты хлынул поток русских, многие из которых бежали от закона», — пояснил он.

Ранее другой тревел-блогер раскрыл истинную причину желания американцев жениться на русских девушках. С его точки зрения, они предпочитают брать в жены женщин из России и стран СНГ, потому что находят их «дешевыми».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Кандидат в канцлеры Германии готов выставить России ультиматум. Что будет, если за сутки Москва его не выполнит?

      В Абхазии протестующая оппозиция заблокировала трассу и мосты

      На Украине заявили о тревожных сигналах из-за желания Байдена передать пакет помощи

      Спецназовец заявил о значительном продвижении России в Дзержинске

      Россияне раскрыли траты на увлечения детей

      Поставившая цель найти 600 партнеров за год порномодель рассказала о своих достижениях

      В Турции заявили о планах Трампа добиваться частичного снятия санкций с России

      Машиниста крана обвинили в поджоге военкомата по заказу Украины

      Пленный назвал способ уйти от мобилизации на Украине

      Ученый рассказал о смертельном эксперименте с заражением раком заключенных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше