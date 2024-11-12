Российский регион затопило из-за перепада температур

Пригород Магадана затопило из-за пришедшего с Охотского моря циклона

Поселок Снежный в пригороде Магадана затопило из-за резкого перепада температур. Об этом сообщает РИА Новости.

Метели и внезапное потепление в российский регион принес циклон с Охотского моря. В результате возник перепад температур от большого минуса до плюса, и на два метра поднялся уровень воды в реке Дукча.

«Подземные воды не попадают в реку, происходит разлив», — пояснил заместитель руководителя департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии Магадана Владислав Головин. Специалист рассказал, что в Снежный прибыла тяжелая техника, но воды в поселке очень много — придется прочищать русло реки.

В поселке также работают спасатели. Рано утром сотрудники МЧС эвакуировали одну из жительниц, дом которой оказался залит водой на два сантиметра. «Женщине помогли выйти из дома и перевезли в безопасное место, где передали родственникам», — уточнили в ведомстве.

Ранее труба в Свердловской области лопнула спустя несколько часов после починки. Впервые инцидент произошел утром в воскресенье, 10 ноября. Нарушилась герметичность трубы диаметром 50 сантиметров. Аварию специалистам удалось устранить к 01:00 понедельника, 11 ноября. Однако через пять часов в том же месте опять образовалась протечка.