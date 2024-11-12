Российский самолет прервал взлет, выкатился за пределы полосы и сбил боковые огни

Самолет «КрасАвиа» прервал взлет и выкатился за пределы полосы в Красноярске

Самолет российской авиакомпании «КрасАвиа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Красноярска Черемшанка. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел 11 ноября с лайнером, который должен был улететь в Северо-Енисейск. Начав разбег по ВПП, пилоты решили прервать взлет по технической причине. По предварительным данным, система торможения левого шасси заклинила, из-за чего воздушное судно выкатилось за пределы полосы на два метра влево, сбив два боковых огня.

Как пишет источник, пилоты смогли почти сразу же вернуть самолет на ВПП и благополучно завершить торможение. Никто из 45 пассажиров и членов экипажа не пострадал. При осмотре лайнера инженеры обнаружили повреждение створки и разрушение внешнего пневматика на стойке шасси. Росавиация начала расследование.

В сентябре пассажирский самолет иностранной авиакомпании Qantas разрушил взлетную полосу в аэропорту Австралии. При разгоне воздушного судна фрагменты покрытия оторвались и взлетели в воздух.

