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09:58, 16 сентября 2024Путешествия

Пассажирский самолет разрушил полосу при взлете и попал на видео

DM: самолет Qantas разрушил взлетно-посадочную полосу и попал на видео

Пассажирский самолет авиакомпании Qantas разрушил взлетно-посадочную полосу (ВПП) в аэропорту Перта, Австралия. Инцидент попал на видео, которое публикует британский таблоид Daily Mail (DM).

На размещенных в сети кадрах видно, как при разгоне воздушного судна фрагменты ВПП отрываются и взлетают в воздух. Аэрофотограф, известный как YPPH Plane Guy, который случайно оказался в аэропорту в этот момент, пояснил, что разрушившийся участок покрытия недавно обновляли.

Представители воздушной гавани подтвердили произошедшее и добавили, что сейчас ведутся работы по восстановлению ВПП.

В середине августа самолет российской авиакомпании «Икар» ударился хвостом о полосу во время посадки в Сыктывкаре. Хотя на лайнере не нашли никаких повреждений, Росавиация квалифицировала произошедшее как авиационный инцидент.

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      Алина Черненко
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