Российский военный получил реальный срок за уклонение от службы

Суд в Чите дал 6 лет колонии военному Конищеву, уклонившемуся от службы

Читинский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военного Игоря Конищева, который уклонился от службы и не явился из отпуска в часть без уважительных причин. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Судом установлено, что Конищев проводил время по своему усмотрению с 5 апреля по 8 мая. Он сам прибыл в военную комендатуру.

Военнослужащего приговорили к 6 годам и 1 месяцу колонии общего режима, присоединив наказание к ранее назначенному сроку по другому делу. Его также лишили права управлять транспортными средствами на 11 месяцев и 19 дней.

Ранее суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному заключению двух военных Станислава Рау и Антона Сопова за массовую расправу над жителями Волновахи (Донецкая народная республика).