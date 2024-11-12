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07:23, 12 ноября 2024Силовые структуры

Российский военный получил реальный срок за уклонение от службы

Суд в Чите дал 6 лет колонии военному Конищеву, уклонившемуся от службы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Читинский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военного Игоря Конищева, который уклонился от службы и не явился из отпуска в часть без уважительных причин. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Судом установлено, что Конищев проводил время по своему усмотрению с 5 апреля по 8 мая. Он сам прибыл в военную комендатуру.

Военнослужащего приговорили к 6 годам и 1 месяцу колонии общего режима, присоединив наказание к ранее назначенному сроку по другому делу. Его также лишили права управлять транспортными средствами на 11 месяцев и 19 дней.

Ранее суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному заключению двух военных Станислава Рау и Антона Сопова за массовую расправу над жителями Волновахи (Донецкая народная республика).

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