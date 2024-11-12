Российский военный рассказал о смене тактики бойцов «Азова»

Военный Шмель: батальон «Азов» и тероборона ВСУ сменили тактику под Торецком

Командир роты с позывным Шмель рассказал РИА Новости о смене тактики бойцов батальона «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России).

Его позиции и места дислокации территориальной обороны Вооруженных сил Украины расположены напротив российских позиций 56-го отдельного батальона спецназначения 51-й армии под Торецком. Сама по себе тероброна особой активности не проявляет, рассказал военный.

«Попытки контратаковать предпринимают азовцы, в том числе совместно с теробороной. Выходят двойками-тройками, пытаются прощупать наши передовые позиции, но мы находим их точки и уничтожаем», — пояснил Шмель.

Он добавил, что украинские военные чаще всего сбрасывают боеприпасы с FPV-дронов, после чего возвращают свои беспилотники обратно.

Ранее Шмель сообщил, что бойцы 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии планомерно продвигаются к трассе на Константиновку.