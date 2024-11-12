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06:57, 12 ноября 2024Бывший СССР

Российский военный рассказал о смене тактики бойцов «Азова»

Военный Шмель: батальон «Азов» и тероборона ВСУ сменили тактику под Торецком
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Командир роты с позывным Шмель рассказал РИА Новости о смене тактики бойцов батальона «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России).

Его позиции и места дислокации территориальной обороны Вооруженных сил Украины расположены напротив российских позиций 56-го отдельного батальона спецназначения 51-й армии под Торецком. Сама по себе тероброна особой активности не проявляет, рассказал военный.

«Попытки контратаковать предпринимают азовцы, в том числе совместно с теробороной. Выходят двойками-тройками, пытаются прощупать наши передовые позиции, но мы находим их точки и уничтожаем», — пояснил Шмель.

Он добавил, что украинские военные чаще всего сбрасывают боеприпасы с FPV-дронов, после чего возвращают свои беспилотники обратно.

Ранее Шмель сообщил, что бойцы 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии планомерно продвигаются к трассе на Константиновку.

ЖЗЛ
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