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11:49, 12 ноября 2024Из жизни

Рыбак нашел экзотическую рыбу в неожиданном месте

Мужчина из Великобритании случайно нашел экзотического тунца
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: cotterh / Wikimedia

Житель Великобритании случайно нашел экзотическую рыбу в неожиданном месте. Об этом пишет Falmouth Packet.

53-летний Марк Гриффитс из города Портхаллоу, графство Корнуолл, проводил время со своим другом Ричардом на полуострове Ричард и заметил на мелководье плещущуюся рыбу. Друзья подошли поближе, рассмотрели рыбу и предположили, что это может быть голубой тунец, которого часто можно встретить в прибрежных водах рядом с Корнуоллом. Однако Гриффитс, который 25 лет проработал на рыболовецком судне, заподозрил, что это другой вид.

«К тому времени, как мы добрались до него, он выбросился на берег и был уже наполовину мертв. Мы посмотрели на него и предположили, что это голубой тунец, поскольку их там сотни. Но я испытывал мучительные сомнения насчет вида этой рыбы», — рассказал профессиональный рыбак. Он поделился фотографией находки в онлайн-группе любителей рыб. Оказалось, что мужчины нашли полосатого тунца — редчайшего гостя в водах Великобритании. «Я слышал о них раньше, но никогда не думал, что они могут быть где-то поблизости от Великобритании», — объяснил Гриффитс.

Полосатые тунцы обычно водятся в более теплых водах, например в Карибском море. Именно их используют в приготовлении рыбных консерв. Британцы забрали полосатого тунца домой и взвесили его — он весил около девяти килограммов. «Это невероятно редкий вид; я думаю, это третий, найденный и зарегистрированный в Великобритании», — отметил Гриффитс.

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