Силуанов предрек снижение потребности в расчете наличными

Силуанов: потребность в расчете наличными снизится

Потребность в расчете наличными будет снижаться, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью «ТАСС Дети».

«Мне кажется, в нашей стране большая часть населения рассчитывается карточками, да, вот и это и дальше будет», — спрогнозировал он. Силуанов допустил, что использоваться будут не только безналичные деньги, но и цифровые.

В этом же интервью министр финансов России Антон Силуанов назвал доллары ненужными для россиян в ответ на вопрос журналиста о необходимости этой валюты. Он добавил, что выгоднее всего хранить сбережения в облигациях федерального займа. Министр также призвал вступать в программу долгосрочных сбережений. «Надежное выгодное доходное вложение. Вот куда надо смотреть, поэтому, если есть копеечка, участвуйте в финансовом рынке, не пожалеете», — заключил Силуанов.