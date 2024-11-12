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09:59, 12 ноября 2024Экономика

Синоптик назвала опасности глобального потепления в России

Синоптик Позднякова: резкое потепление в России опасно распространением бактерий
Мария Черкасова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Резкое потепление в России чревато ухудшением эпидемиологической ситуации, предупредила в разговоре с News.ru главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Изменения климата в России приведут к таянию вечной мерзлоты. При оттаивании могут «проснуться» опасные бактерии, предупредила синоптик. Кроме того, оттаивание почвы может привести к проблемам для коммуникаций и построек, которые стоят на вечной мерзлоте, поскольку алая почва становится более подвижной.

С другой стороны, потепление положительно скажется на сельском хозяйстве. Уже сейчас в средней полосе можно выращивать те культуры, которые раньше произрастали только на юге. По мере изменения климата зона более уверенного земледелия будет продвигаться на север все дальше.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов объяснил ускоренное потепление климата в России близостью страны к Приполярью, где температура растет быстрее, чем на экваторе.

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