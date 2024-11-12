Сообщение о скрытой мобилизации в ДНР не подтвердилось

Сообщение о скрытой мобилизации на территории ДНР не подтвердилось

В одном из украинских Telegram-каналов появился пост, в котором утверждается, что на территории Донецкой народной республики идет скрытая мобилизация. Эта информация не подтвердилась.

В России не раз заявляли о том, что для участия в специальной военной операции (СВО) хватает добровольцев. Так, в июне президент России Владимир Путин объяснял, что в военкоматы каждый день добровольно приходят более тысячи человек. Также избежать мобилизации позволяет выбранная ВС РФ тактика. «Мы выдавливаем противника из тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем», — подчеркивал Путин.

В сентябре о том, что мобилизация для увеличения штатной численности армии не нужна, говорил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он также подчеркивал, что число военнослужащих в России растет за счет контрактников.

Публикации о скрытой мобилизации или второй волне регулярно появляются в СМИ и соцсетях, но в итоге не подтверждаются. Так, только в августе 2024 года были разоблачены четыре фейка о грозящей России мобилизации.

Пост о якобы мобилизации не вызвал интереса в российских СМИ. Публикации на эту тему найти не удалось. В соцсетях информация также не получила распространения и не вызвала интереса у пользователей.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»