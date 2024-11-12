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06:22, 12 ноября 2024Россия

Средства ПВО сбили два украинских беспилотника над российским регионом

Богомаз: средства ПВО сбили два украинских БПЛА над Брянской областью
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника над Брянской областью, об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Александр Богомаз.

«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал губернатор.

По его словам, пострадавших и повреждений нет, на место выехали оперативные и экстренные службы.

Ранее в Минобороны сообщили, что в воскресенье, 10 ноября, система ПВО сбила 96 украинских беспилотников в ряде российских регионов. В течение ночи было сбито 23 дрона, из них 17 — над Брянской областью.

ЖЗЛ
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